Компания Porsche отзывает в Украине 1360 машин из-за проблем с автоматической коробкой передач. Об этом со ссылкой на официального импортера Porsche в Украине, компанию Winner Imports, сообщает Liga.net.

Уточняется, что автопроизводитель отзывает модели Panamera выпущенные в период с 20 августа 2010-го по 13 сентября 2016 года и Cayenne, произведенные в период 23 июля 2002 - 5 февраля 2010 года.

Отзыв начали из-за обнаруженной вероятности того, что указанные авто могут откатиться сами по себе, будучи припаркованными, из-за хрупких пластиковых втулок автоматической трансмиссии. Эти втулки могут отсоединиться между рычагом переключения передач и самой коробкой передач. Даже если водитель поставил транспортное средство в положение Park, сама трансмиссия может не находиться в нем.

Если это произойдет в положении P, при неактивированном стояночном тормозе, сохранение на месте транспортного средства не гарантировано, что может привести к аварии.

Импортер уточняет, что владельцы автомобилей могут продолжать использовать свои транспортные средства, но чтобы предотвратить неожиданный откат машин, автопроизводитель рекомендует всегда применять стояночный тормоз.

С начала сентября владельцы авто будут приглашены в официальные центры Porsche для замены детали. Уже сейчас можно проверить свой автомобиль на наличие бесплатных работ по модернизации на официальном сайте импортера в Украине.

В целом, Porsche бесплатно модернизирует почти 340 000 авто по всему миру. Из них около 99 665 единиц находятся в США, 25 000 - в Германии, остальные на других рынках.

Уточним, что стоимость Porsche Panamera у официальных дилеров начинается от 2,9 млн грн, Cayenne - от 2,5 млн грн.

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