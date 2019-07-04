Главы Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель Европейского Союза Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан прибудут в Киев для участия в 21-м саммите "Украина - ЕС" 8 июля, на котором будет принято совместное заявление и подписано 5 финансовых соглашений. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УН.

"8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит "Украина - ЕС" - двустороннее мероприятие наивысшего политического уровня между Украиной и ЕС. Планируется, что нашу страну на саммите будет представлять Президент Украины В. Зеленский, сторону ЕС - президент Европейского Совета Туск, Президент Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Й. Хан и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини", - сказано в нем.

Во время саммита лидеры обсудят широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а особое внимание будет уделено проблемам безопасности и обороны на фоне агрессии России против Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Юнкер согласовали дату саммита Украина-ЕС, что пройдет в Киеве.

Также мы писали, что начало саммита ЕС во вторник отложили уже во второй раз за день.