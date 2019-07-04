В Амстердаме могут закрыть всемирно известный квартал красных фонарей. Такой вариант обдумывает мэр города. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что первая женщина на посту мэра Амстердама обосновывает свои планы тем, что таким образом она надеется бороться с торговлей людьми и снизить количество туристов, заполонивших узкие улочки.

"Эти цели не обсуждаются. Долгое время здесь разводили сантименты о моряках в квартале красных фонарей, которые после месяцев плавания, идут к голландской женщине. Ситуация сейчас такая, что в основном иностранки, которые неизвестно как попали в такое положение, становятся предметом шуток и фотографий", - заявила мэр.

Среди других возможных опций есть также запрет окон в борделях, но разрешение им продолжать работу, перенос некоторых окон или наоборот открытие большего количества окон, чтобы снизить спрос. Городские власти также думают установить турникеты на некоторых улицах, чтобы "немного оградить публичное пространство для прохожих, которым не нужно там находиться".

Ранее "Страна" писала о том, что в Амстердаме запретили экскурсии по кварталу "красных фонарей".

Также мы сообщали, что мэр Амстердама затеяла реформу квартала Красных фонарей.