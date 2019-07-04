В Инстаграме украинского футболиста Юрия Габовды, выступающего за венгерский клуб "Халадаш", перед матчем с российским "Краснодаром-2" появилась "история", в которой говорилось, что "минимум одна москальская рожа ляжет". Об этом сообщает Tribuna.com.

В настоящий момент, за день до игры, данная публикация удалена. В комментарии Габовда заверил, что сам он такого не писал, и что его аккаунт был взломан. Также он сообщил о поступающих угрозах.

Как сообщает Sport24, в клубе сочли поведение полузащитника неприемлемым и наказали его. В итоге спортсмен не выйдет на поле в матче с "Краснодаром-2".

"Халадаш" встретится с российским клубом 5 июля. 30-летний Габовда играет за венгерскую команду с 2018 года, также он известен по выступлениям за минское "Динамо" и ряд украинских клубов.

Фото: sports.ru

Как сообщала "Страна", Шахтер отпустил защитника сборной Украины в Брюгге. Пока что Эдуард Соболь перешел в Брюгге в аренду на один сезон, но в соглашении записан пункт о праве "черно-синих" на полноценный выкуп контракта игрока.

Напомним, что легендарный Буффон прошел медосмотр в Ювентусе. Его встретила огромная толпа фанатов.