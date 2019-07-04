Полиция Ивано-Франковска объявила в розыск подозреваемого, который сбежал из зала суда. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 3 июля около 20:45 Верховенский районный суд заседал по применению меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого 1988 года рождения. Последний неоднократно судимый, сейчас подозревается в совершении преступлений по статьям "умышленное легкое телесное повреждение" и "хулиганство".

После того, как ему была объявлена соответствующая мера пресечения, подозреваемый самовольно покинул здание суда. Как именно ему это удалось, пресс-служба не уточняет.

По данному факту открыто уголовное производство. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранителями принимаются все необходимые следственные действия, направленные на установление местонахождения преступника.

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