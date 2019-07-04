Во Львове состоялся первый в мире подсчет бездомных кошек по уникальному алгоритму, разработанному совместно с опекунами животных. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

По данным подсчета, на территории Львова живет 5992 уличных кота, из них стерилизованных - почти 6%. Четверолапые сосредоточены в спальных районах, где их подкармливают.

"Мы это сделали! Впервые в мире Львов подсчитал бездомных котов... Подсчет помогает нам понять, достаточна ли эта работа, как нам планировать ее в дальнейшем, нужно ли привлекать партнеров к этому процессу. Благодаря подсчету мы поняли, что к работе с бездомными котами надо привлекать частные клиники, чтобы остановить рост популяции. Поэтому мы продолжим идти путем стерилизации и максимального приспособления животных в семьи", - рассказала директор ЛКП Лев Оксана Кошак.

Уточняется, что подсчетом котов занимались 74 волонтера, которые работали пять дней. Количество котят, живущих на улице - 13% от всего количества подсчитанных котов. Это свидетельствует о том, что популяция будет расти, если вопросом не заниматься системно.

Отмечается, что опыт Львова в подсчете животных является очень ценным для мира. Такую же модель подсчета собираются применить в Румынии и Болгарии.

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