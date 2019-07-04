Польский Институт национальной памяти заявил о проведении расследования по делу "преступлений геноцида, совершенных на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА". Об этом пишет пресс-служба посольства Польши в Украине.

Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН), отделение в Люблине, расследует убийства нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, а также случаи физического, психического издевательства над поляками. Обозначенные репрессии, по данным Института национальной памяти Польши, несли угрозу физического уничтожения поляков или заставляли покидать их дома и бежать с территории Волынского воеводства.

"Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией", - сообщили в посольстве.

Напомним, в Украине ветераны ОУН, УНРА и УПА официально стали участниками боевых действий.

Также мы писали, что президент Польши обвинил дивизию "Галичина" и УПА в геноциде поляков.