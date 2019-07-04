Бездыханное тело 65-летней гардеробщицы парламента Антонины Шпир, которая пропала 29 июня по пути из Киева в село Дыминовка, обнаружили на территории сельскохозяйственных полей в среду, 3 июля. Об этом "Стране" рассказал спикер Нацполиции региона Николай Жукович.

"Сначала она значилась как без вести пропавшая, ее поисками занимались правоохранители и местные жители. Обнаружили ее на кукурузном поле. По данному факту зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины)", - сообщил он.

Жукович уточнил - в полиции не подтверждают информацию от местных жителей о том, что Шпир была найдена с кляпом во рту. "Что касается версий о возможном изнасиловании и установлении причин смерти, то ответы на эти вопросы даст судебно-медицинская экспертиза. Она будет назначена по решению суда", - говорят в Нацполиции.

По словам Жуковича, видимых причин насильственной смерти гардеробщицы Верховной Рады, за исключением борозды на шее женщины, не обнаружено. "По всей вероятности, она действительно была убита. Но каким способом и что этому предшествовало - покажут только выводы экспертизы", - резюмировал спикер полиции региона.

Жукович говорит, что родственники и знакомые Шпир не указывали в своем заявлении место ее работы в Верховной Раде.

Напомним, Антонина Шпир пропала 29 июня. В последний раз ее видели, когда она вышла из маршрутки Фастов-Юровка между Вильна и Юровка и пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовку. Она была в длинной юбке и заколотыми в дульку волосами. Сегодня стало известно, что 66-летнюю женщину нашли мертвой в поле кукурузы.

Как сообщили "Стране" местные жители, Антонину нашли в поле без одежды и с кляпом во рту. Ее изнасиловали и убили.

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