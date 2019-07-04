Президент России Владимир Путин опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане. Его самолет приземлился в аэропорту в Риме в 12:58, а визит к понтифику был назначен на 13:00.

Видео: youtube.com/RT на русском

По прилету российский президент сразу отправился в Ватикан. Об этом сообщает "ЕП".

С часу дня у Апостольского дворца (резиденции Папы) Путина ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. Президент России прибыл в 14:07.

Фото: eurointegration.com.ua

В итальянской столице из-за приезда Путина усилили меры безопасности, движение транспорта заблокировано в "зеленой зоне", включающей 50 улиц, запрещены акции протеста, контролируется воздушное пространство над Римом.

Российский президент передвигается в Риме на собственном бронированном лимузине Aurus Senat.

Фото: eurointegration.com.ua

Это вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года, предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "длительными переговорами" с премьером Италии.

Визит Путина в Рим продлится около десяти часов. После встречи с Франциском он поедет к президенту Италии Серджо Маттарелле, а затем проведет переговоры с премьер-министром страны Джузеппе Конте и даст совместную пресс-конференцию.

Как сообщала "Страна", в Ватикане обнаружили две фрески кисти великого Рафаэля. Фрески были написаны в банкетном помещении под названием зал Константина.

Отметим, что в Русской Православной церкви не будут по примеру Ватикана менять текст главной молитвы "Отче наш".