В четверг, 4 июля, от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области, скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, старший солдат Эдуард Лобода. Об этом сообщило Командование операции Объединенных сил на своей странице в соцсети.

"Командование объединенных сил выражает соболезнования семье и близким старшего солдата Эдуарда Лободы, который сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений, полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении.

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