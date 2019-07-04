Олигарх Игорь Коломойский готов предоставить экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой частный самолет, если она захочет прилететь в Украину или если ее будут экстрадировать из Лондона. Об этом речь шла в интервью бизнесмена НВ.

Коломойский, комментируя свое заявление в интервью Bihus.info о том, что в случае необходимости привезет Гонтареву в Украину "частным порядком", заявив, что слова вырвали из контекста.

"Это вырвано из контекста. Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти. Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, — экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать", - сказал Коломойский.

Он добавил, что даже если он и будет предоставлять экс-главе Нацбанка самолет, то только с ее согласия. То же самое касается возможного прибытия Гонтаревой на допрос.

"Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела", - сказал олигарх.

По мнению Коломойского, Гонтарева, которая жаловалась на угрозы с его стороны, на самом деле, ничего не боится. Также он отметил, что похищать бывшую главу НБУ он не собирается.

"Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно?" - сказал Коломойский.

Напомним, Экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что Коломойский ей постоянно угрожает.

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