В Киеве коммунальщики установили озвучку на светофор для перехода по улице Владимирской со стороны перехода по Владимирскому проезду, что может быть опасным для незрячих людей, которые из-за этого могут начать переход на красный свет в сторону отеля Hyatt, а не на зеленый к Софии Киевской, как говорит диктор.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Киевского горсовета Александр Пабат в четверг, 4 июля.

"Артефакт этой недели - в прямом смысле опасный для жизни, озвученный светофор неподалеку от всевидящих очей Софии и Богдана Михайловича. Какой-то из коммунальных гениев решил, что озвучку светофора для перехода по улице Владимирской, уместно сделать со стороны перехода по Владимирскому проезду. Зрячий, возможно и не заметит, а вот реципиент услуги – человек имеющий проблемы со зрением, будет дезориентирован и может начать переход по красному сигналу светофора от главного управления полиции в сторону отеля Хаятт, а не по зеленому, к Софии Киевской, как анонсирует озвучка", - отметил Пабат.

Видео: Facebook/Александр Пабат

Скриншот: Facebook/Александр Пабат

Отметим, что сам Александр Пабат является фактически инвалидом, после того, как 2 февраля 2013 года во время празднования дня рождения сына политик запускал салют, который по неизвестным причинам не сработал. Когда депутат наклонился над ним, чтобы узнать в чем не исправность, одна из ракет выстрелила ему в лицо. Пабат получил сильные ожоги, были раздроблены некоторые лицевые кости, и врачи не сумели спасти ему один глаз. Через пять дней депутата перевезли в одну из клиник Германии, где он проходил курс лечения.

Ранее сообщалось, что нардепы направили часть судебного сбора на пандусы и надписи для незрячих в судах.

Также мы писали, что украинских работодателей обязали оборудовать места для людей с инвалидностью.