Российский лидер Владимир Путин и Папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обменялись подарками. Об этом передает RT.

По словам пресс-секретаря президента, Путин подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело.

В свою очередь, Папа Римский подарил российскому президенту медаль в честь шестого года понтификата, посвящённую 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и офорт (гравюру на металле) с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

Как сообщала "Страна", Папа Римский и Путин в Ватикане сегодня обсудят ситуацию в Украине. Из Ватикана он отправится на встречу с премьер-министром и президентом Италии и примет участие в конференции по итало-российскому диалогу.