Олигарх Игорь Коломойский заявил, что с момента инаугурации Владимира Зеленского 20 мая у них не было личных встреч. Об этом шла речь в интервью бизнесмена НВ.

"Из-за вас же (журналистов - Прим. ред.), опять же, не было (встречи - Прим. ред.). Из-за Михаила Ткача (журналист программы "Схемы" - Прим. ред.)", - сказал Игорь Коломойский.

По словам олигарха, он периодически общается с президентом по телефону, о таких разговоров было немного в последнее время - два-три.

На уточняющий вопрос, о чем он общается с Зеленским, Коломойский сказал: "Морально поддерживаю", - и привел пример подобных телефонных разговоров: "Как дела? Все в порядке? Держишься?" - "Держусь". "Трудно?" - "Трудно". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь".

Коломойский заявил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы, но в целом он симпатизирует новому президенту, "понимает, как ему нелегко", и желает удачи. Комментируя замечание журналиста, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил, что "официальной встречи" не было, возможно, Зеленский "оговорился".

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Коломойский контакты со своим бывшим адвокатом, а ныне председателем Офиса Президента Андреем Богданом, бизнесмен заявил, что общается со своим экс-юристом нечасто, и при этом государственные дела они не обсуждают.

"Да, общались (во время избирательной президентской кампании - Прим. ред.). А сейчас мало, редко общаемся. Он загружен сильно. С Богданом общаемся по телефону, один раз видел за месяц", - сказал Коломойский.

Напомним, Коломойский считает, что войне потакают и Россия, и США.

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