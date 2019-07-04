Пасынок экс-премьер-министра Малайзии Риза Азиз, который был продюсером голливудских фильмов, задержан в Малайзии.

Бизнесмену, который продюсировал фильм "Волк с Уолл-Стрит", собираются предъявить обвинения в отмывании миллиардов долларов.

Согласно заявлению антикоррупционного управления Малайзии, пасынок экс-премьера Наджиба Разака был задержан в четверг, а затем выпущен под залог, пишет Financial Times.

В пятницу ему будут предъявлены обвинения в отмывании денег в суде Куала-Лумпура.

Риза оказался вовлечен в скандал, связанный с фондом 1MDB, из которого, согласно подсчетам министерства юстиции США, пропали $4,5 млрд.

Минюст подозревает, что Риза использовал средства из малазийского государственного фонда, в том числе, чтобы покупать дорогостоящую недвижимость в США и Великобритании и финансировать свою кинокомпанию Red Granite Pictures.

В 2018 году расположенная в США компания выплатила $60 млн для урегулирования претензий американских властей, из которых $57 млн были возвращены властями США в Малайзию.

Фильм "Волк с Уолл-стрит" - американская чёрная кинокомедия режиссёра Мартина Скорсезе, вышедшая в мировой прокат 25 декабря 2013 года. Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо, это его пятый совместный проект со Скорсезе. В основе фильма лежат одноимённые мемуары Джордана Белфорта, бывшего нью-йоркского брокера. Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1989 году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений Фильм получил пять номинаций на премию "Оскар", в том числе за "Лучший фильм".

Мы разбирались, зачем Луценко назначил своим замом партнера Богдана. Назначение прозошло в разгар открытия уголовных производств против Петра Порошенко, которых в Госбюро расследований уже восемь.

Напомним, что Портнов написал заявление в ГБР против Парубия и Луценко.