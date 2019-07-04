В пятницу правый берег Днепра накроет дождями, а на левом будет жарко и солнечно
В пятницу, 5 июля, погода в Украине будет и дождевой, и солнечной. Осадки ожидаются на западе, севере, юге (кроме Херсонской и Запорожской областей) и центральной части Украины. На остальной территории обещают сухую и солнечную погоду. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной - от +23 до +27 градусов.
Фото: facebook.com
Прохладнее всего будет в северных регионах. В Черниговской и Сумской областях столбики термометров поднимутся максимум до +21...+23 градусов. А вот жарче всего будет - в Запорожье, где будет +27...+29 градусов.
В Киеве до +23.-25 градусов, вероятны грозы.
Прогноз погоды на пятницу, 5 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +21...+23
Суммы – +21...+23
Полтава – +23...+25
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +25...+27
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +23...+25
Ранее "Страна" писала о том, что жители Киева пережили самые жаркие день и ночь в истории.
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