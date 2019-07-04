В пятницу, 5 июля, погода в Украине будет и дождевой, и солнечной. Осадки ожидаются на западе, севере, юге (кроме Херсонской и Запорожской областей) и центральной части Украины. На остальной территории обещают сухую и солнечную погоду. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной - от +23 до +27 градусов.

Фото: facebook.com

Прохладнее всего будет в северных регионах. В Черниговской и Сумской областях столбики термометров поднимутся максимум до +21...+23 градусов. А вот жарче всего будет - в Запорожье, где будет +27...+29 градусов.

В Киеве до +23.-25 градусов, вероятны грозы.

Прогноз погоды на пятницу, 5 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +21...+23

Суммы – +21...+23

Полтава – +23...+25

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +25...+27

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +23...+25

Ранее "Страна" писала о том, что жители Киева пережили самые жаркие день и ночь в истории.

Также мы сообщали, что последние годы стали самыми жаркими за всю историю.