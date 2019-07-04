До 8 июля зарегистрированные Центральной избирательной комиссией кандидаты в депутаты могут отказаться от участия в парламентских выборах. Об этом пишет "Укринформ".

Как сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, в таком случае напротив их фамилии в бюллетене будет проставлен штамп "Выбыл".

Она упомянула, что по некоторым округам по мажоритарке баллотируется 50 кандидатов, поэтому не исключено, что кто-то из них решит сняться с предвыборной гонки.

Также ЦИК может до дня голосования отменить регистрацию кандидатов в народные депутаты, если будут установлены новые факты о несоблюдении ими обязательных законодательных требований для регистрации.

"От имени всей комиссии хотела бы обратиться ко всем гражданам: просмотрите списки всех политических партий, списки всех около шести тысяч кандидатов, и если у вас есть обоснованные основания полагать, что эти лица предоставили ложную информацию - они не проживали, например, пять лет в Украине, пусть правоохранительные органы это также сделают, и предоставьте нам эти данные", - сказала Бернацкая.

Она напомнила, что обязательными требованиями к кандидатам являются возрастной ценз 21 год, отсутствие судимости и проживание на территории Украины в течение последних пяти лет, когда выезды за границу не могут превышать более 90 дней непрерывно или более 180 дней совокупно в год.

Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в нардепы от "Партии Шария". Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы экс-главу АП Клюева.

Впрочем, уже на следующий день ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева на выборы в Раду.