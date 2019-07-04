В течение 2018 года и в первом полугодии 2019 года на территории Польши умерли или погибли 794 украинца. Часть смертей связана с работой на производствах.

Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Укринформ.

"По всей территории Республики Польша в первом полугодии 2019 года умерло 255 граждан Украины, в 2018 году – 539 граждан",- сообщила чиновница.

По ее словам, больше всего смертей украинцев в Польше связано с состоянием здоровья, в частности сердечными и онкозаболеваниями. Нередки случаи гибели в ДТП, бывают также смертельные случаи на производстве.

В середине июня в ДТП на западе Польши погибли четверо граждан Украины. Также в июне в лесополосе на западе Польши обнаружено тело гражданина Украины, которому работодатель не предоставил помощь, а вывоз в лес.

Как сообщала "Страна", тело погибшего в Польше заробитчанина привезли в родное село на Прикарпатье.

Напомним, что в Польше рассказали о миграционной политике для заробитчан.