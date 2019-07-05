Опубликован первый трейлер документального фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" о легендарном игроке "Динамо" и сборной Союза Советских Социалистических Республик.

Кинокартина будет посвящена, в частности, периоду жизни Яшина после Чемпионата мира 1962 года в Чили. Режиссер фильма – Василий Чигинский. Главную роль исполнил Александр Фокин.

Премьера запланирована на 2019 год.

Видео: youtube.com/Film Fans

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