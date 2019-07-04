Сотрудники СБУ второй день проводят обыск на Львовской табачной фабрике, в городке Винники Львовской области.

По состоянию на утро 4 июля, у здания фабрики собралась толпа работников, которые сейчас не могут попасть на свои рабочие места. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net со ссылкой на правоохранительные органы.

Обыски идут уже второй день, вокруг фабрики ограничено движение транспорта.

По данным местных изданий, следственные действия могут быть связаны с контрабандой сигарет: на прошлой неделе сотрудники Госбюро расследований разоблачили ввоз в Украину крупной партии сигарет мировых брендов без марок акцизного налога. Официальных заявлений от ГБР пока не поступало.

По данным аналитической платформы Youcontrol, учредителями фабрики являются львовяне Сергей Пономарев и Андрей Черный, которые владеют равными долями в уставном фонде. До 2016 года среди основателей предприятия числился бизнесмен Григорий Козловский. Сегодня он уже прокомментировал обыски, назвав их "заказом конкурентов".

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