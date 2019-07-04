Национальный банк Украины повысил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару США на пятницу, 5 июля.

Таким образом, в День Независимости США за единицу американской валюты просят 25,870835 грн по сравнению с 26,044841 грн/$1 на 4 июля 2019г. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Напомним, 4 июля, в Украине курс доллара по отношению к национальной валюте в обменниках Киева вслед за межбанком упал ниже психологического уровня в 26 гривен.

Стоит отметить, что последний раз официальный курс доллара к гривне опускался ниже отметки в 26 гривен в апреле 2018 года. Это был короткий период - всего три дня: 11, 12 и 13 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что банкиры рассказали, чего ждут от курса доллара перед Днем независимости в США.

Также мы сообщали, что банкиры считают, что курс доллара пока топчется на месте из-за спроса на гривню.