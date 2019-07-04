Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана против Украины, он признал нарушение прав политика. Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте суда.

"Были признаны нарушения конвенции (Европейской конвенции по правам человека, - Прим.ред.) сразу по нескольким пунктам. В том числе, участие Корбана в затяжном ночном заседании после операции", - сказал в комментарии "Стране" адвокат Корбана Алексей Шевчук.

По его словам, это решение, в первую очередь, говорит о том, что преследование Корбана было незаконным.

"Сейчас сторона защиты рассматривает вопрос подачи обращений в соответствующие органы с требованием возбудить ряд уголовных дел против людей, совершавших нарушения, что и было установлено решением ЕСПЧ. Мы будем подавать иски о возмещении ущерба, а также компенсации правовой помощи. Это будут также и персональные иски ко всем участникам балагана. Наш клиент также требует привлечения к персональной ответственности Порошенко, Грановского, Шокина. Мы будем добиваться экстрадиции Чауса и привлечения его к ответственности в Украине", - добавил Алексей Шевчук.

В решении ЕСПЧ значится, что в августе 2014 года заявитель, бывший тогда одним из лидеров партии "Укроп", стал подозреваемым по делу о захвате своего политического оппонента в качестве заложника. В феврале 2015 года он стал подозреваемым по второму схожему делу. Позднее, в августе того же года, его обвинили в хищении средств благотворительного фонда. В октябре 2015 года Корбан стал обвиняемым по делу о телефонных угрозах члену избирательной комиссии.

Тогда же, в октябре 2015 года, представители полиции ворвались в его квартиру и задержали заявителя без ордера на арест, что являлось законной мерой в исключительных случаях. Корбан предстал перед судом 3 ноября, был отпущен и вновь немедленно задержан. До июня 2016 года он находился под арестом.

Особое внимание суда привлекла серия инцидентов в декабре 2015 года. В ходе медицинского обследования 25 декабря врачи диагностировали у Корбана ишемическую болезнь сердца, гипертонический криз, острый коронарный синдром и нестабильную стенокардию. Была проведена немедленная операция, и больному установили два артериальных стента.

Тем не менее, 26 декабря во время слушаний по делу Корбана судья отверг протесты адвокатов и принял решение о принудительном приводе заявителя в суд, несмотря на состояние обвиняемого после перенесенной операции. Заявителя доставили в зал суда, где врачи отметили значительное ухудшение его состояния и необходимость длительного восстановления под надзором в больнице.

Рано утром 27 декабря представители прокуратуры пытались проникнуть в палату Корбана, чтобы зачитать постановление о судебном медицинском обследовании и принудительном приводе в зал суда.

Позднее следователь проник в палату заявителя и зачитал постановление, но Корбан попросил провести обследование в больнице. Врачи, осмотревшие политика, сообщили следователю, что Корбана можно перевозить на кресле-каталке под капельницей и под медицинским надзором.

Официальное обследование состоялось в середине дня в присутствии следователя и адвоката Корбана. Врачи вновь подтвердили возможность доставить заявителя в суд, несмотря на сомнения судебного эксперта. Корбан был доставлен в суд в районе 16:00 часов того же дня. Зал суда был переполнен и слушания несколько раз прерывались, чтобы оказать заявителю медицинскую помощь.

В марте 2016 года Корбан пошел на сделку со следствием и признал вину в первом похищении. Он был приговорен к условному сроку. Заявитель был отпущен на свободу под подписку о невыезде в июне того же года, а в сентябре 2017 года уголовное преследование политика по другим делам было прекращено.

Заявитель обратился в ЕСПЧ в апреле 2016 года. По его мнению, власти Украины нарушили положения статьи 3 (запрет на пытки и жестокое обращение), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со статьей 5 Европейской Конвенции по правам человека.

ЕСПЧ признал принудительное нахождение политика на судебных слушаниях после перенесенной операции нарушением статьи 3 Конвенции. Суд признал нарушением статьи 3 нахождение заявителя за решеткой во время слушаний в январе 2016 года. Как посчитал суд, задержание политика в октябре 2015 года без ордера на арест и повторное задержание в зале суда были незаконными и нарушили положения статьи 5 Конвенции.

По мнению суда, действия официальных лиц Украины, утверждавших о доказанной вине Корбана, несмотря на продолжавшийся суд, нарушили положения статьи 6 Конвенции. В то же время ЕСПЧ не усмотрел политической мотивации в преследования заявителя.

Напомним, в апреле Корбан рассказал о планах вернуться в Украину в ближайшее время.

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