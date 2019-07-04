Жителям Исландии разрешили брать себе бесполые фамилии. Соответствующий закон, подразумевающий обязательное принятие "третьего пола", был принят 18 июня. Изменить фамилию на бесполую удастся лишь после соответствующей юридической смены пола. Об этом сообщает ЛентаРу.

"Закон о гендерной автономии" в парламенте Исландии приняли практически единогласно: 45 человек его поддержали, 3 воздержались, еще 15 в голосовании не участвовали. Он вступил в силу немедленно. В то же время The Reykjavik Grapevine передавал, что на полное внедрение нововведений может уйти до полутора лет.

Закон подразумевает введение "третьего пола". Опция будет доступна для людей старше 18 лет. Более молодые желающие должны получать одобрение родителей или опекунов. При этом для изменения не обязательно проведение каких-либо операций.

Кроме того, закон позволяет и сменить имя. Ранее в Исландии жестко оспаривались любые отклонения от утвержденного списка женских и мужских имен. Фамилии для родившихся в стране также образовывались стандартно: в основе было имя отца или матери, а окончание выбиралось в зависимости от пола: son ("сон" - сын) или dottir ("доттир" - дочь).

Теперь можно будет выбрать и третье, нейтральное окончание bur ("бюр" - ребенок).

Ранее сообщалось, что в Кувейте заявили, что нашли лекарство от гомосексуализма.