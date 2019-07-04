Российская певица родом из Украины Лолита Милявская разводится со своим мужем Дмитрием Ивановым, который на 12 лет моложе ее. Об этом артистка сама написала на своей странице в соцсети, объяснив, что расставание - это обоюдное решение супругов.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула)))", - написала Лолита.

Также она предупредила, что своего бывшего супруга она не даст в обиду тем, кто будет "пытаться писать гадости".

"Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!..." - делится планами певица.

Фото: instagram.com/ @lolitamilyavskaya

Напомним, теннисист и тренер по фитнесу Дмитрий Иванов 1975 года рождения стал пятым мужем Лолиты Милявской в марте 2010 года.

Ранее "Страна" писала о тоом, что певица Лолита рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили европейские врачи.

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