Лолита после 9 лет брака объявила о разводе со своим пятым мужем
Российская певица родом из Украины Лолита Милявская разводится со своим мужем Дмитрием Ивановым, который на 12 лет моложе ее. Об этом артистка сама написала на своей странице в соцсети, объяснив, что расставание - это обоюдное решение супругов.
"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула)))", - написала Лолита.
Также она предупредила, что своего бывшего супруга она не даст в обиду тем, кто будет "пытаться писать гадости".
"Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!..." - делится планами певица.
Фото: instagram.com/ @lolitamilyavskaya
Напомним, теннисист и тренер по фитнесу Дмитрий Иванов 1975 года рождения стал пятым мужем Лолиты Милявской в марте 2010 года.
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