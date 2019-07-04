Сегодня появилась свежая социология с рейтингами партий. Ее опубликовала группа "Рейтинг".

Самое главное - "Слуга народа" продолжает понемногу терять очки, при этом их набирает "Оппозиционная платформа", которую в администрации президента недавно назвали главным конкурентом на юго-востоке.

Одновременно опять вырос рейтинг Порошенко. Его партия не поставила никаких особых рекордов, но опять обогнала конкурентов за правый электорат: "Голос" Вакарчука и "Батькивщину".

В чем смысл такой динамики по главным игрокам предвыборной гонки - разбиралась "Страна".

Падение "Слуги народа"

Среди тех, кто определился, за кого пойдет голосовать (здесь и далее мы будем указывать только этот разряд цифр), у партии Зеленского - 42,3% популярности.

Это по-прежнему много, хотя и меньше того, что было раньше.

Напомним, в начале июня его рейтинг составлял 48,2% - то есть менее, чем за месяц "Слуга" потерял 6%.

Это падение началось примерно со второй половины июня.

"Страна" уже рассказывала, почему так происходит. Владимир Зеленский как президент пока не проявил себя чем-то ощутимым. Даже в заявлениях. Резко сошли на нет его обещания договориться с Россией и достичь мира на Донбассе - а это были ключевые темы, с которыми Зе вообще шел на выборы.

Вместо этого Зеленский стал переходить на риторику Порошенко и открыто уклоняться от переговоров с Россией. Еще больше затягивая даже такие простые вопросы как обмен пленными - не говоря уже о стратегической разморозке отношений с РФ.

Все эти задачи - в прямой компетенции президента. Для их решения ему практически не нужна Верховная Рада, которая открыто саботирует просьбы Зеленского.

Параллельно началось серьезное обострение на Донбассе - возобновились обстрелы Донецка и Горловки, начали гибнуть и украинские солдаты.

У президента почти не комментируют этих вопросов и не говорят, что делать дальше. А ведь шел Зеленский на выборы именно с намерением разрубить гордиев узел этого затянувшегося конфликта.

Правда, Зе делает отдельные "мирные" шаги. Например, произошло разведение войск около Станицы Луганской, о чем была достигнута договоренность еще в 2016 году, но реализовали ее только сейчас. Однако это и раньше был одним из самых "тихих" участков фронта. А на других участках, одновременно с разведением под Станицей Луганской, как раз в это время началось обострение.

Кроме вопроса Донбасса, есть и другие проблемы. Президент за месяц своей работы еще не сформулировал плана действий по ключевым направлениям жизни страны.

Реальность показала, что уровень вовлеченности во власть экс-президента Порошенко в чем-то даже выше, чем у Зеленского.

Так, подконтрольные бывшему гаранту националисты продолжают кошмарить всех, кто им не нравится. Их массовка продавливает нужные решения простым уличным действием - будь то снятие Портнова с должности преподавателя КНУ им. Шевченко или кандидатов Шария и Клюева - с регистрации на выборах в парламент.

Эта слабость нового президента, а также невнятность его взглядов и бездействие по ключевым вопросам - вызывают отток голосов у его партии "Слуга народа". Которая, если дело пойдет такими темпами, может к выборам растерять еще процентов десять.

И главный реципиент разбегающегося "зеленого" электората - "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Рост "Платформы"

На фоне Зеленского укрепляются позиции партии Бойко-Медведчука, которая декларирует исполнение Минских соглашений с их политической частью - особым статусом Донбасса, против которого почти сразу после инаугурации выступил Зеленский.

С этой программой "Оппозиционная платформа" еще в начале июня стала второй по популярности партией в стране. Начинала она с 10,7% рейтинга, а сегодня зафиксировала уже 13,4%.

Для партии это порядка 30% роста за неполный месяц. Как признался в одном из интервью глава АП Андрей Богдан, в ряды сторонников "Платформы" переходят именно бывшие фаны "Слуги народа".

Причины частично изложены выше. Но главная из них - отсутствие какого-либо заметного прогресса по ситуации на Донбассе.

На этом фоне в "Оппозиционной платформе" показывают, что не просто готовы, а уже ведут переговоры и с Россией, и с сепаратистами.

Так, лидеры партии Юрий Бойко и Виктор Медведчук уже дважды обсуждали в России перспективы заключения нового контракта по газу (старый истекает в конце года). А Медведчук недавно привез в Украину четверых пленных, переданных ему в одностороннем порядке после прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР".

То есть ориентированный на нормализацию отношений с Россией избиратель постепенно переходит к "Платформе".

Правда, и на ее небосклоне далеко не все безоблачно. Среди факторов, которые ограничивают рост рейтингов Бойко-Медведчука - это наличие партий, которые оттягивают на себя юго-восточные голоса, хотя сами в Раду не попадают.

Прежде всего, это подконтрольный олигарху Ринату Ахметову "Оппозиционный блок", который недавно объединился с ориентированной на олигарха Игоря Коломойского "партией мэров" "Доверяй делам" Кернеса и Труханова (оба на президентских выборов активно поддерживали Порошенко).

У этой политической сборной - то же электоральное поле, что и у "Платформы", и даже похожее название. И, хотя в Раду ОБ вряд ли пройдет (сейчас ее рейтинг чуть более 3%), он стопроцентно потянет голоса у Бойко-Медведчука.

Неудивительно, что ключевые люди в партии идут от нее по мажоритарке - в частности, Борис Колесников и Вадим Новинский. А главные участники партсписка - мэры городов, которым депутатский мандат и даром не нужен.

Этот явный политтехнологический проект связывали с договоренностями между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, чья цель - занизить результаты "Платформы" и обеспечить больше мест в Раде "Слуге народа".

Качели Порошенко и Вакарчука

С правого фланга рейтинг партии Зеленского атакуют совсем другие политсилы. Это главным образом "Голос" Святослава Вакарчука, который также позиционирует себя как нового и молодого политика. Как и Владимир Зеленский еще совсем недавно.

Однако последнее исследование показывает, что рейтинг певца начал проседать. Если в последние недели июня его "Голос" уверенно опережал "Европейскую солидарность" Петра Порошенко, то сегодня маятник качнулся в пользу экс-президента.

Его партия снова показала более 8%, а Вакарчук опустился на планку 7%, сравнявшись с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

С одной стороны на это повлияло некачественное позиционирование самого певца. Он за последнее время стал чаще появляться в эфирах на дебатах - чего кстати мудро избегал на стадии президентских выборов Зеленский - и немного разочаровал своих избирателей.

Риторика Вакарчука не блещет ни новизной, ни оригинальностью. А иногда он попадает и вовсе в неудобные ситуации: на одном из эфиров он не смог ответить, сколько стоит газ в платежках украинцев.

Параллельно Порошенко за последние дни начал активнее выступать против "московского реванша" - его активисты и радикалы стали чаще появляться на улицах, требуя кого-то уволить или снять с выборов. Да и сам экс-президент развил бурную деятельность, катаясь, как в былые времена, по западно-украинским городам с предвыборным туром.

Впрочем, это все довольно шаткие вещи: рейтинг Порошенко уже падал буквально пару недель назад до уровня проходного барьера. И не исключено, что после этого роста качели двинутся в обратную сторону.

Пролет Смешко

Рейтинги отмечают незначительное укрепление позиции партии "Сила и честь" Игоря Смешко - с 3,4% в прошлых замерах он подрос до 3,8%.

Но это колебание, что называется, в рамках погрешности. Проценты Смешко прочно держатся за гранью проходного барьера уже месяц. Причиной мог стать скандал внутри партии, который муссировался весь июнь: руководство "Силы и чести" обвиняли в продаже мест партийного списка.

А сейчас, по информации "Страны" в партии экс-начальника СБУ зреет бунт против его "нарциссизма".

То есть - в товарищах согласья нет уже на этапе предвыборной гонки. Что снижает вообще шансы этой партии войти в парламент.

Националисты, радикалы, Шарий

Прочие партии имеют менее 3% голосов и крайне призрачные перспективы попасть в Раду. Это партия Гройсмана, объединенные националисты (идут под брендом "Свободы") и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

При этом у тех же националистов есть небольшая динамика - с 1,8% они сейчас доросли до 2,3% - но этого все равно не хватает на проходной барьер.

В итоге несмотря на масштабную пропаганду национализма и фактическое всевластие радикалов на улицах - в Раде их видеть мало кто хочет.

То есть объединение националистов по большому счету им не помогло. Если не считать того, что свои 2-3% у того же Порошенко они оттянут.

Наконец, следует отметить Партию Шария. Политический проект известного блогера на старте имеет вполне приличные 1,8% рейтинга. А после недавнего скандала с регистрацией и последующим снятием Шария с выборов вырастет как минимум его узнаваемость. А возможно и рейтинг. И хоть до проходного барьера в 5% ему до выборов будет дотянуть очень тяжело, даже если он возьмет 2-3% - для нового проекта это весьма неплохой результат.