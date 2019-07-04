Глава Киевского патриархата Филарет сравнил председателя Православной церкви Украины Епифания с Иудой. Об этом речь шла в его интервью "Стране".

Отвечая на вопрос, чем обусловлен его конфликт с собственными учениками Епифанием и Евстратием Зорей, Филарет упомянул библейский сюжет. "Ответ такой - почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос", - сказал глава Киевского патриархата.

По его словам, никакие методы наставничества не могли бы изменить ситуацию, скорее, конфликт связан непосредственно с личностью самих учеников.

"Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников", - сказал Филарет.

Также он добавил, что для него не имеет значения, считает ли егго Епифаний кем-то в своей церкви.

Напомним, ранее Филарет заявил, что Епифаний – незаконный сын покойного митрополита Чокалюка.

Также мы писали, что ПЦУ заявила, что лишает Филарета прав на киевские епархии.