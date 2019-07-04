В четверг, 4 июля, Конституционный суд рассмотрел законы о люстрации и декоммунизации, но решений по ни не принял. Об этом со ссылкой на источник в КСУ пишет "Интерфакс-Украина".

"Суд рассматривал вопросы по люстрации и по декоммунизации на заседании в четверг, но решения приняты не были. Судьи продолжат рассмотрение на следующих закрытых заседаниях", - сообщил источник агентства.

Напомним, о том, что КСУ примет сегодня только промежуточные решения в деле о законе "Об очищении власти" ранее говорила нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар. По ее мнению, отменить этот закон сейчас хотят, чтобы посадить в новое правительство "люстрированных чиновников времен Януковича-Азарова".

Также мы писали, что 4 июля Свобода, Правый сектор и партия Порошенко митинговали против отмены люстрации под Конституционным судом в Киеве.