Стали известны жуткие подробности гибели 66-летней Антонины Шпир, работавшей гардеробщицей в Верховной Раде. Женщина пропала, когда шла из маршрутки в село Дыминовку под Киевом.

Как сообщили "Стране" местные жители, Антонину нашли в поле без одежды и с кляпом во рту. "Ее изнасиловали и убили. У нас у всех просто в голове не укладывается. Сейчас все в селе боятся маньяка", - говорят жители села.

Антонина Шпир пропала 29 июня. В последний раз ее видели, когда она вышла из маршрутки Фастов-Юровка между Вильна и Юровка и пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовку. Она была в длинной юбке и заколотыми в дульку волосами.

Комментаторы отмечают, что это была "добрая, позитивная женщина" и чудеснейший человек. Все, кто ее знал, называли ее "тетей Тоней".

Напомним, что в Киеве мужчина ворвался в квартиру девушки, избил ее и изнасиловал пальцами.

Также мы писали о том, что в Киеве бездомный попытался изнасиловать спящую девушку, а потом гонялся за ее мужем.