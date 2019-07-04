В четверг, 4 июля, возмущенные местные жители перекрыли дорогу возле села Имстичево Закарпатской области. Они вышли на митинг, чтобы выразить протест против плохой дороги.

Как сообщил корреспондент Mukachevo.net с места события, люди требуют продолжить ремонт дороги Иршава-Долгое, который был приостановлен еще летом 2018 года. Дорожники тогда успели застелить первым слоем асфальтового покрытия всего 10 км из 21 км.

Дорога областного значения Иршава - Долгое на отрезке от Иршава до Лукова находится в катастрофическом состоянии. К возмущенным прибыл председатель Иршавской РГА, от которого люди требовали объяснений по ремонту дорог в районе.

Жители требуют встречи с подрядчиком работ - фирмой "АЛЬКОР". Главный инженер "АЛЬКОР" заверил, что работы начнутся с две недели.

Акция продолжалась более часа, однако, если ремонт дороги не начнут, то иршавчанам на следующую неделю собираются еще раз выйти на акцию протеста.

Фото: mukachevo.net

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Чоп из-за отказа тормозов произошло ДТП с 7 автомобилями. По словам 20-летнего водителя, в его грузовике MAN F2000 с полуприцепом KOGEL SN отказали тормоза.

Напомним, что в Нигерии люди бросились собирать бензин после ДТП с бензовозом. От взрыва погибли не менее 50 человек.