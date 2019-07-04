Оскароносный американский режиссер Оливер Стоун рассказал, о чем его новый документальный фильм "Нерассказанные истории Украины", который сегодня в 18:30 покажут на 65-м кинофестивале в Таормине. Об этом пишет "112 Украина".

"Это очень интригующий вопрос. Прежде всего, вы должны спросить, почему санкции были наложены. Они были наложены из-за Украины. Вот почему столкнулись. И все начинается именно с этой точки, с Украины. Вот о чем, собственно, этот фильм", - сказал он.

Он также отметил, помощь в создании фильма оказал председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Нет никаких изменений... Половина украинцев протестуют и они не согласны с той политикой, которую проводит украинское правительство, и якобы мифом, что от Запада украинцы получат гораздо лучшую жизнь. Мы видим в течение этого времени, что с 2014 по 2019 год ничего не происходит, и то, что мы пытались сделать с помощью нашего фильма, это показать некоторые причины, которые возвращают нас к прошлому режиму и рассказывают о людях, которые там, и которые сейчас все еще находятся там, и, в частности, о президенте Леониде Кучме. И один из ключевых людей, который нам помогал, консультировал нас, был также господин Медведчук", - добавил Стоун.

Также Оливер Стоун заявил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это одна из тех, которые пытаются помирить две страны.

"В частности, партия господина Медведчука – это одна из тех партий, которые пытаются это сделать. Она открыто заявила. Я, конечно, не эксперт, но я говорю о том, каким образом Украина балансирует между двумя сторонами разных миров, и вот почему они должны решить свои проблемы, то, что произошло на Донбассе", - сказал Стоун.

Напомним, режиссер Оливер Стоун на кинофестивале в Таормине сегодня в 18:30 представит свой новый документальный фильм "Нерассказанные истории Украины" (Reveling Ukraine), снятый также и режиссером Игорем Лопатенком о последних событиях в Украине и конфликт на Донбассе.