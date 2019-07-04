Курьер Glovo избил киевлянина, сделавшему ему замечание за мопед в подземном переходе. Это следует из видео, опубликованном 4 июля группой "Киев Оперативный" в Facebook.

В сообщении к видео отмечается, что со слов свидетелей, парень-курьер катил по подземному переходу мопед, затем завел его при выходе. К нему подошел мужчина и начал возмущаться, что тот задымил весь переход и ударил мопедиста. В ответ на это курьер Glovo нанес несколько сильных ударов шлемом мужчине по голове и тот упал.

Отметим, что комментаторы под видео стали на сторону киевлянина.

Видео: facebook.com

Напомним, что в Киеве пьяный нацгвардеец "заминировал" зал игровых автоматов, пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту.

Также мы писали о том, что в Киеве маршрутчик подрезал Mercedes и его водитель бросился на обидчика с пистолетом и кулаками.