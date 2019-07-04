В Косово приняли решение закрыть въезд на свою территорию для всех чиновников из Сербии. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила телерадиокомпания РТС. Ранее сербские власти направили войска к границе с косовским краем.

По словам спикера МИД Косово Етлира Зуберая, такое решение было принято из-за "угроз для Косово со стороны Сербии, постоянной пропаганды и фейковых новостей, а также попыток спровоцировать гуманитарный кризис на севере страны".

Зуберай отметил, что сербское население Косово вынуждено закрывать свои предприятия именно через политические цели Белграда.

"Министерство иностранных дел не позволит ни одному чиновнику из Белграда посетить Косово и подобные ходатайства будут отклоняться, пока будет продолжаться такое поведение", – сказал он. В Приштине впервые пошли на такие действия в отношении Сербии.

В свою очередь портал B92 сообщает, что министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил возмущение таким шагом Косово и назвал его "беспрецедентным". По его словам, речь идет о нарушении всех цивилизационных норм, о чем ЕС и международное сообщество позорно умалчивают. По словам Дачича, запрет Приштины изолирует сербское население от любого влияния из Белграда.

Как сообщала "Страна", в конце мая Сербия привела армию в полную в боеготовность из-за сообщений об арестах в Северном Косово. Напряженность на Балканах возросла на фоне сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции в Северном Косово и произвела несколько арестов.

Ранее Меркель и Макрон легким шантажом усадили Косово и Сербию за стол переговоров.