В Житомирском перинатальном центре одновременно родили девочек свекровь и невестка. Об этом сообщает местный Телеканал C-TV.

Уточняется, что роды у обеих женщин с разницей в один час произошли во вторник, 3 июля. По словам медиков, это исключительно редкий случай.

Как выяснилось, обе роженицы - из Поселка Мирополь Житомирской области. У невестки это - третий ребенок, а у ее многодетной свекрови - уже четырнадцатый.

Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо и находятся на грудном вскармливании и под наблюдением врачей.

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