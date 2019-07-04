В житомирском роддоме с разницей в час невестка родила третьего ребенка, а свекровь - 14-го
В Житомирском перинатальном центре одновременно родили девочек свекровь и невестка. Об этом сообщает местный Телеканал C-TV.
Уточняется, что роды у обеих женщин с разницей в один час произошли во вторник, 3 июля. По словам медиков, это исключительно редкий случай.
Как выяснилось, обе роженицы - из Поселка Мирополь Житомирской области. У невестки это - третий ребенок, а у ее многодетной свекрови - уже четырнадцатый.
Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо и находятся на грудном вскармливании и под наблюдением врачей.
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