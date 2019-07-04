В четверг, 4 июля, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала новые данные электоральных симпатий украинцев. По последним данным, рейтинг лидера - партии "Слуги народа" - упал дол 42,3%. В свою очередь "Оппозиционная платформа - За життя" продолжает подъем - у них уже 13,5%.

Опрос проводился в течение с 29 июня по 3 июля 2019 года.