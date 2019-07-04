Гражданина Молдовы задержали по подозрению в растлении малолетних девушек и создании видеоматериалов с их участием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №8 совместно с Киевским управлением Департамента киберполиции НПУ по результатам комплекса следственных розыскных действий задержан 53-летний гражданина Молдовы, который неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетних девочек и привлекал их для создания порноматериалов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, он проживает в селе Грибовка Одесской области. Сдавая жилье в аренду отдыхающим, злоумышленник входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе "поиграть". Во время такого общения мужчина заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фото и видеозаписей, подтверждающих его преступные действия.

Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

Продолжаются следственные действия. За совершенное ему грозит лишения свободы до 10 лет.

Фото:kyiv.gp.gov.ua

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