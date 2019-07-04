Заместителем генпрокурора стал Сергей Кизь. Это важный кадр в ГПУ: именно он вел надзор за делами против чиновников, которые возбуждает Госбюро расследований.

Говоря простым языком, люди Кизя являются надзирающими прокурорами в делах, которые расследует "украинское ФБР", и без их ведома не одно дело не сможет далеко продвинуться.

Назначение прозошло в разгар открытия производств против Петра Порошенко, которых у ГБР уже восемь. По некоторым из них идет активное следствие - в частности, по телеканалу "Прямой", который может скрытно финансироваться Порошенко.

Поэтому с одной стороны повышение Кизя связывают с желанием старой власти затормозить негативные для экс-президента расследования.

С другой - по информации "Страны" новый зам Луценко является партнером главы АП Андрея Богдана. И в этом случае дела на Порошенко могут вполне получить новый импульс.

"Страна" вспомнила, чем известен прокурор Сергей Кизь.

Следователь по делу Мосийчука

В информационном поле Кизь громко прозвучал в 2015 году - он вел резонансное дело, по которому был задержан нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Депутата обвиняли в получении взяток за депутатские запросы, а также в хулиганстве и насилии в отношении чиновников.

Кизь тогда был главным следователем по делу и комментировал его на пресс-конференциях, сидя рядом с генпрокурором Виктором Шокиным. Именно благодаря этому следователю нардеп попал на два месяца в СИЗО (где впрочем почти не был из-за открывшейся язвы, уехав "на больничку").

Тогда Кизь утверждал, что Мосийчук признал себя виновным. Однако уже через год дело против нардепа было закрыто. Отметим, что сам радикал обвинял Кизя в пытках.

Атаку на Мосийчука тогда связывали с Банковой: у Порошенко был конфликт с Радикальной партией, который к 2016 году закончился.

В апреле 2016 года - как раз после дела Мосийчук - Кизь пошел на повышение. Он стал руководителем четвертого департамента Генпрокуратуры. Этот отдел занимается процессуальным руководством по преступлениям, подследственным ГБР и занимается публичным обвинением по ним же. То есть - представляет Госбюро в судах.

С этой позиции Кизь и стал заместителем генпрокурора.

Декларация нового зама Луценко

Сергей Кизь женат, у него трое детей: две дочки и сын. В 2014 году их семья получила большую 100-метровую квартиру в Киеве (судя по всему - ведомственную).

Единственная недвижимость, которой владеет замгенпрокурора - это участок в селе Осещина Киевской области размером более ста гектаров. Там чиновник строит дом.

С автомобилями семьи история поинтереснее. Сам Кизь ездит на люксовом внедорожнике BMW X5, который ему сдал в аренду некто Олег Кипер. Такой человек ранее работал в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Супруга Кизя ездит на не менее люксовом "Мерседесе" GL500 2013 года выпуска. На тот момент это авто стоило 1 млн 200 тысяч гривень. Эта машина у нее в собственности. Сама Марина Кизь указана в декларации как предприниматель.

За прошлый год Сергей Кизь получил более 700 тысяч гривень запрлаты, а его жена продала некое "движимое имущество" почти за миллион.

Марина Кизь является владелицей компании "Рент-Техно", которая специализируется на производстве электроэнергии. Компания была основана в прошлом году, но в декларации Сергея Кизя она не указана. В числе учредителей компании значится Василий Кавлак - бизнес-партнер депутата Ивано-Франковской ОГА от партии "Укроп" Дмитрия Сиреджука (в этом регионе "Укроп" полностью подконтролен нардепу Александру Шевченко - партнеру Коломойского по курорту Буковель).

Знакомый Андрея Богдана и человек Луценко

Хотя Сергей Кизь считается прежде всего протеже Юрия Луценко, но уже ниточка из "Укропа" говорит о том, что это человек с разносторонними связями.

Прежде всего, по информации "Страны" Кизь давно знаком с главой АП Андреем Богданом. Именно в компании Кизя Богдан, к слову, провел и минувшие выходные: они сидели за одним столом в ночном клубе Queen, слушая российского шоумена Александра Ревву (он же Артур Пирожков).

"Страна" подробно описывала этот уик-енд Богдана.

"Связи Кизя с Богданом говорят о том, что Кизя поставили как раз на дела против Порошенко. Но даст ли он им новый импульс, либо похоронит в интересах Луценко и экс-президента пока большой вопрос", - сказал источник в ГПУ.

Важно, что Кизь - не раскрученная политическая фигура. И прямо сейчас, в эпоху смены власти, решается его будущее: сможет ли он сохранить место или даже рассчитывать на повышение при новой президентской команде, которая ближе к осени получит основные командные высоты в стране.

И в первую очередь - в Генпрокуратуре, чьего руководителя в парламент вносит президент Украины.

Поэтому с одной стороны назначение Сергея Кизя можно трактовать как попытку Луценко затормозить дела против Порошенко.

Это версии придерживается журналист Владимир Бойко.

"Сергей Николаевич Кизь - это "кошелек" генерального, прости господи, прокурора,

с помощью которого Юрий Витальевич продает интересные дела. В частности, именно Кизю Луценко доверил разваливать уголовное производство в отношении ближайшего окружения Порошенко: Ложкина, Филатова, Гонтаревой и Стеценко".

С другой стороны, с учетом связей Кизя и Богдана, поведение нового заместителя генерального прокурора может быть совсем иным, чем было до того.

В любом случае, это будет видно по поведению ГБР в делах против Порошенко.

Которые пока что довольно активно расследуются, о чем говорил в интервью "Стране" начальник ведомства Роман Труба.