Олигарх Игорь Коломойский снова назвал конфликт на Донбассе внутреннеукраинским, не исключая при этом присутствие российских военных и техники со стороны "ЛДНР". Об этом речь шла в его интервью НВ.

"Основа, шампур этого конфликта, - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - сказал Коломойский.

При этом олигарх утверждает, что российские военные есть на Донбассе и они приехали туда "выполнять интернациональный долг".

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление", - сказал Игорь Коломойский.

При этом он заявил, что в регионе есть российская техника, добавив, что в с украинской стороны есть американская. Олигарх полагает, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

Он добавил, что в Украину приехали "выполнять интернациональный долг" также из Западной Европы и США, не уточнив, что именно имеет в виду.

Напомним, Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на выборах в Раду.

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