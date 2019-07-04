Утром в четверг, 4 июля, четыре корабля НАТО зашли в Одессу. Все эти суда относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море. Об этом сообщает "Думская" 4 июля.

Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. А за ним зашел в Одессу британский эсминец D37 Duncan.

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень была завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.

Корабли простоят в Одессе до 8 июля. Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море. Флагманом группы является фрегат Toronto. В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на это судно.

Корабли примут участие в международных учениях Sea Breeze-2019 и будут действовать в составе многонациональных сил.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", 3 июля в Черное море вошел разведывательный корабль Военно-морских сил Франции Dupuy de Lome.

Напомним, что 1 июля в Одессе стартовали учения Sea Breeze 2019, в которых участвуют около 30 кораблей и 24 самолета. Они пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря. В ходе учений военные из двух десятков стран отработают выполнение задач по стандартам НАТО - на земле, в воде, под водой и в воздухе.