С момента конфликта на Донбассе в 2014 году в результате боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения. Об этом свидетельствуют данные ЮНИСЕФ, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом трое работников системы водоснабжения были ранены в этом году. При этом сообщается, что с начала 2019 года из-за боевых действий временно приостанавливалось или полностью перекрывалось водоснабжение для 3,2 млн человек в среднем на 29 дней. Также было зафиксировано 58 случаев повреждения объектов системы водоснабжения и водоотвода.

"Эскалация боевых действий создает угрозы для доступа к питьевой воде и поддержания надлежащей санитарии для 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей, а также безопасности работников, рискующих жизнью для восстановления поврежденной инфраструктуры на востоке Украины", - свидетельствуют данные ЮНИСЕФ.

Сообщается, что ограничение доступа к воде может послужить причиной роста заболеваний, так как у людей не остается другого выбора, как использовать загрязненную воду из естественных водоемов и жить в опасных санитарных условиях.

Напомним, в апреле на Донбассе во время режима тишины обстреляли рабочих "Воды Донбасса".

Также мы писали, что в октябре 2018 года сотрудники "Воды Донбасса" подорвались на мине.