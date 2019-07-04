В четверг, 4 июля, Конституционный суд не будет принимать окончательного решения в деле о законе "Об очистке власти". Об этом сообщила нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар на странице в Facebook.

"Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталой. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое – рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - написала Сюмар.

По ее словам, отмена закона о люстрации планируется до формирования нового правительства именно потому, что туда хотят "посадить люстрованих чиновников времен Януковича-Азарова".

Скриншот: Facebook/ Вікторія Сюмар

Напомним, в четверг, 4 июля, Свобода, Правый сектор и партия Порошенко митингуют против отмены люстрации под Конституционным судом в Киеве.

Также мы писали, что заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский уволит Богдана, если КС признает закон о люстрации конституционным.