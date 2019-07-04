Британский актер и танцор Том Холланд, сыгравший Человека-паука в фантастике от Marvel, поддержал идею сделать своего персонажа гомосексуалистом. Об этом сообщает The Huffington Post.

По словам Холланда "мир не так прост, как какой-нибудь гетеросексуальный белый парень". Поэтому актер не отбрасывает возможности того, что его Человека-паука могут сделать геем. При этом звезда отмечает, что он не может говорить о будущем Человека-паука, поскольку не знает всех подробностей, а сценарий персонажа зависит не от него.

Холланд также сообщил, что в ближайшие несколько лет в Marvel планируют ввести в свои фильмы много новых персонажей.

Актер сыграл супергероя Человека-паука, в фильмах "Первый мститель: Противостояние", "Человек-паук: Возвращение домой", "Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал" и "Человек-паук: Вдали от дома".

Как сообщала "Страна", "Человек-паук" из Мали залез на 4-й этаж и спас ребенка в Париже.

Отметим, что "Человек-паук", грабивший кредитные учреждения в Киеве, получил 7 лет тюрьмы.