Сегодня, 4 июля, курс доллара к национальной валюте в обменниках Киева вслед за межбанком упал ниже психологического уровня в 26 гривен. Об этом свидетельствуют ценники в обменных пунктах города.

Причем в одних точках инвалюта и продается и покупается по курсу ниже, чем 26 грн за доллар (например, покупка 25,85 грн/долл и продажа 25,98 грн/долл), а некоторые все еще жадничают на продаже, удерживая курс выше 26 гривень.

Фото: Страна.ua

Читайте о том, что банкиры рассказали, чего ждут от курса доллара перед Днем независимости в США.

Также мы писали, что в МВФ Украине посоветовали разработать новую модель для экономического роста.