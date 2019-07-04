Партия "Слуга народа" проведет закрытый съезд 6 июля, по его итогам из партийного списка могут исключить более 10 кандидатов. Об этом "Стране" сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков.

"6 числа пройдет закрытый съезд, поскольку это будет внутрепартийная дискуссия и у мы навряд ли будем иметь возможность обсуждать это при журналистах. На съезде будут голосовать за кандидатов, которые по результатам постпраймериз могут быть исключены, они будут озвучены после съезда, конкретную дату я не знаю", - заявил "Стране" глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По его словам, обсуждение ведется по более чем десяти кандидатом. Неизвестно, сколько из них будут исключены по итогам постпраймериз.

"Сейчас известно об определенном количестве людей, которые обсуждаются на комиссию, но, естественно, решение будет принимать съезд. Количество людей по которым идет обсуждение - это больше 10 человек. Сколько кандидатов будет исключено из списка по процедуре постпраймериз, я сейчас не готов ответить, потому что не я принимаю такое решение" - сказал Дмитрий Разумков.

Что касается Ольги Кавун, супруге экс-заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей времен Януковича Дмитрия Кавуна, которая непонятно как появилась в первой сотне партийного списка после оглашения его первоначальной версии, Разумков заявил, что обсуждать ее кандидатуру можно будет только после постпраймериз.

Напомним, Разумков признался, что в списке кандидатов Слуги народа ищут гражданина России.

Также мы писали, что 1 июля в "Слуге народа" пообещали за неделю почистить партийный список.