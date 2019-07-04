Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Эдуард Соболь официально сменил футбольную прописку и стал игроком бельгийского Брюгге. Вице-чемпионы Бельгии сегодня, 4 июля, объявили о подписании контракта с украинским легионером, как передает официальный сайт клуба.

Бельгийцы латиницей встретили нашего футболиста украинским приветствием. "#VitajemoEduard", - так подписали фото с нашим игроком в новости о заключении контракта.

Фото: clubbrugge.be

Пока что Эдуард Соболь перешел в Брюгге в аренду на один сезон, но в соглашении записан пункт о праве "черно-синих" на полноценный выкуп контракта игрока.

Напомним, что минувший сезон Эдуард Соболь провел в аренде в чешском Яблонце. Он отыграл 27 матчей за команду, забив при этом 1 гол и сделав 3 ассиста.

Сейчас Брюгге проводит предсезонку в Нидерландах и Соболь должен уже в ближайшее время присоединиться к своей новой команде.

Кстати, в минувшем сезоне Брюгге проиграл чемпионскую гонку Генку Руслана Малиновского. В этом евросезоне команда стартует с 3-го квалифая Лиги чемпионов.

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