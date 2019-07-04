В горной части Верховинского района Ивано-Франковской области госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление восемь туристов. Среди пострадавших - трое детей. Об этом сообщает пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"По состоянию на 05:00 04.07.2019 до Верховинского ЦРБ с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести госпитализированы восемь человек, из них трое детей, жителей Одесской и Кировоградской областей, которые в составе группы туристов из 13 человек отдыхали в горной местности на территории Верховинского района", - указано в опубликованном сообщении.

Впервые спасатели получили сообщение о резком ухудшении самочувствия вчера вечером, 3 июля. На вызов прибыла машина скорой помощи и отправила пострадавших в центральную больницу Верховины.

Пострадавшие проходят лечение. На данный момент также выясняются все нюансы происшествия. Специалисты пытаются определить причину массового заболевания.

Как сообщала "Страна", в Николаевской области отравились 16 детей в детском лагере села Коблево. Шестнадцать детей, отдыхавших в детском лагере в селе Коблево Березанского района Николаевской области были госпитализированы с пищевым отравлением.

Напомним, что под Львовом отравились 14 посетителей ресторана "Озон".