Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году после окончания его четвертого президентского срока. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает сайт Кремля.

"Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы", - сказал Путин. По его словам, ему сейчас "есть чем заняться, в том качестве, в котором он находится".

На вопрос, почему ему с трудом удается реализовывать свои планы по развитию страны, когда в РФ почти не существует оппозиции, Путин ответил, что дело "в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России". "А именно – падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей", - уточнил президент России. Вместе с тем он убежден, что "опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан", обязательно достигнет поставленных целей.

Напомним, Владимир Путин был президентом с 2000 по 2008 годы, затем 4 года был премьер-министром РФ. В 2008 году Госдума приняла поправку в Конституцию об увеличении президентского срока с 4 до 6 лет. В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.

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Кроме того, надавно президент России поручил обеспечить преимущества украинцам, желающим получить гражданство РФ.