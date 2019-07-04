В начале июня католическая церковь изменила текст самой известной молитвы христиан – "Отче наш". Русская православная церковь сегодня заявила, что не будет этого делать.

Речь главным образом сводится к тому, может ли бог искушать человека или, как говорится в тексте молитвы - вводит ли он человека в искушение.

"Страна" разбиралась в аргументах сторон.

Смена молитвы у католиков

Предстоятель Католической церкви Папа Римский Франциск официально одобрил смену текста молитвы "Отче наш" 6 июня. Фразу "и не введи нас во искушение" в молитве заменят на "не дай нам поддаться искушению".

Причиной стало то, что, по мнению Франциска, прошлая формулировка предполагает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет. Но это не соответствует истине, считает папа.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам чувствовать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил он. Предстоятель католиков считает, что эти слова или подобные им должны применяться в молитве "Отче наш" во всем мире. Отметим, что такое мнение Франциск высказывал с 2017 года.

Реакция православной церкви

Русская православная церковь не будет менять текст "Отче наш" по примеру католиков. Об этом заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.

"Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание, так и оставим", — заявил священнослужитель. По его словам, в используемой РПЦ версии "Отче наш" нет богословских ошибок.

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что противоречий в молитве не видит.

"Все слова Иисуса Христа, кроме нескольких коротких фраз, до нас дошли в греческом переводе. И именно греческий перевод является тем оригиналом, с которого делались другие переводы. В греческом оригинале написано именно так: "И не введи нас в искушение", - рассказал митрополит.

По его словам, богословским объяснением этих слов молитвы Господней являются описанные в Книге Иова события, когда Бог испытал верность праведного Иова и попустил ему пережить серьезные скорби.

"Когда мы молимся словами "не введи нас в искушение", то мы, прежде всего, молимся о том, чтобы Бог не посылал нам тяжелых испытаний. Таких испытаний, которые бы превышали наши силы. Вот, собственно, о чем идет речь в этой молитве. Никакой необходимости менять словесное выражение этой молитвы я не вижу", - сказал иерарх РПЦ.

В чем проблема с "Отче наш"

Нынешнюю версию молитвы католическая церковь использовала с 1966 года. Нововведение было сделано после 16 лет исследований католических ученых. Оно исправляет то, что, по их мнению, считается ошибкой перевода.

Языком Иисуса Христа, которым он пользовался в общении с евреями, был галилейский диалект арамейского языка, но на языке оригинала текст молитвы "Отче наш" не сохранился. Все самые древние тексты молитвы, которые известны в настоящее время, — это тексты на древнегреческом диалекте койне.

В Евангелиях молитва "Отче наш" есть в двух вариантах – более краткая от Луки и более подробная от Матфея. В частности, у Луки нет фразы "Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь". Более популярной стала версия из Евангелия от Матфея. Это единственная молитва, которая была передана ученикам самим Иисусом Христом.