После акции "Кто заказал Гандзюк?" в Канаде министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намекнул, что в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут появиться новые подозреваемые. Об этом пишет "Украинская правда".

"Корни этого убийства – масштабная системная коррупция в руководстве Херсонской области. В МВД сейчас идет следствие, но вы знаете, что теперь есть подозрения по двум людем по заказу этого убийства. Это председатель областного совета и один из помощников народного депутата", - сказал Арсен Аваков.

Кроме того, по словам министра, правоохранители ведут розыск еще одного человека по этому делу. Он скрывается в Европейском Союзе.

"И то, что мне известно, – это не последнее подозрение в этом деле", - сказал Аваков. Также, по мнению Авакова, осужденные исполнители преступления получили слишком мягкие приговоры.

"Им избрана, если не ошибаюсь, 6 лет содержание. Это, мягко говоря, на наш взгляд, недостаточно. Это демотивация и полицейских, и следователей, и общества. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Этого баланса сейчас, в хорошем смысле, нет", - резюмировал Аваков.

Напомним, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни пострадавшая умерла.

6 июня в Покровском райсуде Днепропетровской области утвердили сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам тюрьмы. Никиту Грабчук, непосредственно напавшего на активистку - к 6. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года. Сначала их обвиняли в убийстве, но в ходе расследования сменили обвинение на причинение тяжких телесных повреждений.

Также мы писали, что в апреле следствие изменило подозрение Владиславу Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь в случае признания его виновным Мангеру светит лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.