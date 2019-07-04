Канал "Интер" продолжает масштабную благотворительную акцию по сбору средств на покупку современного аппарата УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии.

К доброму делу присоединились и родители 15-летней Софии Цыганиной из Полтавской области, которые приобрели для нее уникальный благотворительный лот "Урок вокального и сценического мастерства от дуэта "Анна-Мария", как передает пресс-служба "Интера".

Ведь у Софии Цыганиной самая большая мечта, научиться петь, как звезда. Девушка шесть лет занимается музыкой, и вот ее заветное желание исполнилось.

Сестры Анна и Мария Опанасюк исполняют песни на двадцати языках и поют исключительно вживую. Пятнадцать лет назад они были юными участницами проекта "Шанс" на телеканале "Интер". Сегодня это известный дуэт "Анна-Мария" и одни из самых сильных голосов украинской эстрады. На днях артистки устроили открытый мастер-класс по вокальному мастерству для участницы благотворительного онлайн-аукциона "Интер-детям".

Фото: inter.ua

Познакомившись с юной вокалисткой и услышав ее пение, Анна и Мария принялись за дело. Они отметили, что София буквально живет музыкой, указали на некоторые ошибки ее исполнения и дали профессиональные рекомендации.

"Когда ты поешь, у тебя светятся глаза, на данный момент –- это самое главное", - уверена Анна.

"Конечно, у нас есть замечания относительно твоего вокала. И это прекрасно! Думаю, именно поэтому ты пришла к нам на мастер-класс", - тут же добавляет Мария.

Разобрав ошибки Софии, звездные тренеры взялись за их исправление. По их мнению, начинать нужно с работы над дыханием: "Ты дышишь неправильно. Иногда говорят: дыши животом, но это ошибка. Легкие должны так наполниться воздухом, чтобы даже ребра разошлись".

Дальше девушки все вместе разогрели голосовые связки. И наконец поработали над песней. "Есть такое упражнение, мы каждый раз его делаем, - признались Анна с Марией. - Ты не поешь, а просто читаешь текст песни, как стихотворение".

Конечно, София учла все замечания. И в итоге продемонстрировала своим новым учителям совсем другую манеру исполнения. По словам участницы аукциона, результатом двухчасового вокального мастер-класса она осталась довольна: "Я давно хотела познакомиться с дуэтом "Анна-Мария", и тут представилась такая уникальная возможность. Во время мастер-класса певицы мне показали много полезных упражнений. А их эмоции, движения… Это полный восторг! Я понимаю, что мне многому еще надо учиться, поэтому благодарна за эту возможность - не только пообщаться с успешными исполнителями, но и прикоснуться к благотворительности, помочь детям".

Ранее "Страна" сообщала, что суд отменил штраф для "Интера" за фразу о "фашистских преступниках".

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