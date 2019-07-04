В столице Беларуси Минске во время праздничного салюта в честь Дня независимости страны погибла женщина. Свидетельства очевидцев, а также фото и видео с места события передает местный портал Tut.by в четверг, 4 июля.

Отмечается, что что-то произошло с главной установкой на озере: один заряд разорвался прямо на земле. Женщина 1955 года рождения наблюдала за салютом с набережной Свистолочи, когда ее зацепило осколком. Он угодил в сонную артерию и вопреки усилиям людей, которые оказывали женщине первую медицинскую помощь, она скончалась. "Детей вокруг было много. Началась паника. Дочь женщины держала мать на руках и пережимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Увел ребенка от места боевых действий", - сообщил очевидец Владимир, вместе с ребенком находившийся в 10 метрах от погибшей.

Фото: news.tut.by

Еще одна очевидица, которая была в районе Стелы Минск - город герой, сообщила, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.

Следственный комитет Беларуси и Министерство обороны проводят проверку в связи с гибелью женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается", - заявили в СК.

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